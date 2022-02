BBB22: ‘Esse paredão vai ser uma virada de chave’, diz Brunna Gonçalves

Durante papo no quarto Lollipop nesta segunda-feira (21), Brunna falava com Laís, Tiago e Douglas sobre a experiência de estar na berlinda. “Não quero passar pela experiência do Paredão, mas eu acho que talvez ela seja necessária. Para transformar você aqui dentro”, começou Tiago.

“Esse Paredão vai ser uma virada de chave. Vai ter uma Brunna antes do Paredão e outra depois. Às vezes, o Paredão é ruim, mas, pensando pelo lado positivo, é uma maneira de você acordar e enxergar as coisas com outros olhos. Se a gente voltar é para dar uma acordada”, explicou Brunna.

“Depende também do jeito que você foi indicado. A parada é um game e as pessoas estão jogando. Se você não entrar no barco, ele vai partir e você vai ficar para trás”. Brunna diz: “O jeito que eu fui indicada não foi a casa inteira votando em mim. Foi pelo fato dele [Lucas] ter se sentido ameaçado. Então, veio com um peso mais leve. Cara a Natália, nossa… Ela é forte”, disse Douglas.

“Tem que ser, pois se não for vai desistir do jogo”, diz o ator.

“Para aguentar esse tranco tem que ser forte”, exclama Tiago.

“Tem que estar preparada para tudo”, encerra Brunna.

