BBB22: Eslovênia muda de ideia sobre mandar Natália novamente para o paredão

Durante conversa na academia nesta terça-feira (2) com Laís e Lucas, Eslovênia disse ter mudado de ideia sobre querer indicar Natália para o paredão. Segundo a sister, essa escolha seria desumana. Ela também disse que ter Natália de volta no jogo mexeu com sua segurança. Depois da eliminação de Rodrigo na última terça-feira (1), Eslovênia tinha dito que queria ganhar a prova do líder para mandar Natália novamente para o paredão.

Se realmente fosse indicada por Eslovênia, o próximo paredão seria o terceiro com a presença de Natália.

Maria rebateu dizendo que existem outras opções para voto e que Natália está perdida no jogo atualmente.

Saiba mais