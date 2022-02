BBB22: Eslovênia chama Natália de mal-educada: ‘Espero que você saia amanhã’

O clima esquentou na noite desta segunda-feira (31) no Jogo da Discórdia. Na dinâmica do dia, brothers e sisters deveriam escolher três participantes nas categorias “não faz falta”, “palestrinha”, “já me decepcionou”, “atrapalha meu jogo”, “tem medo de se comprometer” e “não é confiável”.

Durante sua participação, Eslovênia disse que gostaria de colocar Natália em três categorias: “não faz falta”, “medo de se comprometer” e “não é confiável, e chegou a dizer que espera que a sister seja eliminada nesta terça-feira (1º). Natália está no Paredão contra Jessilane e Rodrigo.

“Eu queria botar a mesma pessoa aqui em vários ‘negocinhos’ desses porque, ao contrário do que ela pensa, eu me comprometo até demais e sou mulher suficiente pra confirmar aquilo que sinto. Já falei pra Natália e falei pra todo mundo que tá aqui e agora pro Brasil inteiro. A gente não se dá bem e não tem nenhum problema. Te respeito, você me respeita, e tudo bem”, começou a modelo.

“Ela pra mim não faz falta, tem medo de se comprometer, porque não confirma aquilo que ela sente, e não é confiável, porque ela é inconstante. Não só em relação a mim, mas a muitas pessoas aqui. Eu chego, acordo, dou ‘bom dia’, não sei se ela vai virar o rosto pra mim ou não. Eu não entendo muito você, é por isso que, pra mim, você não faz a mínima falta”, disse Eslovênia.

Eslovênia também afirmou que ela própria se compromete até demais no jogo, discordando da fala de Natália, que havia afirmado que a sister não se comprometia. Sem paciência com as interrupções da mineira, Eslovênia diz: “Você fique na sua, tá? Além de você ser inconstante, você também é mal-educada”.

“Com certeza. E amo ser”, rebateu Natália, que mandou um beijinho de deboche para a pernambucana quando ela acabou sua fala desejando a eliminação da sister no Paredão desta terça: “Espero que você saia amanhã”, disse Eslovênia.

