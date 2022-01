BBB22: Equipe de Natália avalia suposto ataque racista dentro da casa; entenda

Uma interação entre Bárbara, Eslovênia, Laís e Maria, que aconteceu no último domingo (30), tem dado o que falar nas redes sociais. Isso porque durante conversa no banheiro em que sisters falavam mal de Natália, elas supostamente fazem movimentos com os braços que simulam um macaco. As informações são do Splash Uol.

A assessoria de imprensa de Natália diz que as imagens estão sendo analisadas antes que qualquer medida seja tomada. Ao ser questionada pelo veículo Splash Uol, a Globo declarou que a assessoria jurídica foi acionada.

A polêmica foi debatida nas redes sociais. Alguns internautas apontam que os momentos foram diferentes e que as sisters já estavam falando sobre outros assuntos, portanto tal acusação seria um equívoco. Outros dizem que sim, os movimentos eram direcionados a Natália.

Confira as imagens:

E nítida a imagem de Laís e Eslovênia imitando macaco após diálogo sobre Natália, Maria e Barbara também estão no diálogo e participam do momento.



É necessária uma análise e posição da emissora sobre isso, urgente.#BBB22 pic.twitter.com/Ph7AMyTWnh — Cultura Preta (@CulturaPreta) January 31, 2022

