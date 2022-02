BBB22: Em conversa com Vyni, Maria assume foi agressiva com Natália, mas ‘sem querer’

Em uma conversa com Vyni na madrugada desta terça (15), Maria confidenciou ao brother que estava chateada por mais uma vez ter sido agressiva durante um Jogo da Discórdia, ao ter acertado com um balde a cabeça de Natália durante a dinâmica desta segunda (14).

“Segunda vez que eu tô chateada pela minha atitude”, começou Maria, e Vyni pergunta “por quê?”. “Ai, porque ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio, e eu não raciocinei na hora que eu fiz e sabe, é a segunda vez que eu sou agressiva com uma pessoa. O Arthur [Aguiar] foi a mesma coisa. Ele me emputeceu e eu fiz ‘assim’ na cara dele”, explica Maria, demonstrando que empurrou a cabeça do brother no Jogo da Discórdia da semana passada.

“Então, eu não gostei da minha atitude”, completou Maria. “Mas o do balde não foi sem querer?”, pergunta Vyni. E a sister responde: “Foi sem querer, totalmente sem querer. Só que na hora eu peguei de qualquer jeito com raiva e, tipo, não foi maneiro. É a segunda vez que eu sou agressiva. Não gostei disso. Mas realmente foi totalmente sem querer, eu não queria jogar o balde na cabeça dela”, explicou a atriz e cantora.

