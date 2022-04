BBB22: Em conversa com Natália, Pedro Scooby defende Eliezer: ‘Ele não foi egoísta’

Na tarde desta terça-feira (12), Natália conversava com Pedro Scooby e Jessilane sobre as discussões que tem tido com Eliezer. O casal brigou depois que Natália atribuiu um castigo extra para o Monstro, que está sendo cumprido por Eliezer.

Depois de Natália dizer que Eli tem sido egoísta, Scooby então deu sua opinião sobre o ocorrido. “Ele não foi egoísta, porque ele tem motivo pra ficar triste. A briga saiu do foco. É o mesmo aqui: se virasse e falasse de passar o dia com a Jessi, que ela ficou chorando, resolve. Se eu errei, me perdoa, mas a briga foi pra outro lugar”, defende. “Assim como a história da festa, vocês discutiram por outra coisa”.

“E tá tudo bem, eu que sou errada”, responde Natália.

“Não é sobre ser errada”, diz Jessilane.

“Eu que sou o problema, errada, e tá tudo certo”, tenta interromper Natália.

“Quando falei com o Eli disse para ele baixar a guarda, não se exaltar. Não é de ser errado, todos somos errados e temos defeitos. Eu e a Jessi chegamos nesse lugar: a gente se bicava e chegamos em consenso que os dois tinham que ceder. Os dois estão errados”, explica Scooby.

