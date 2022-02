BBB22: Em conversa com brothers, Pedro Scooby declara: ‘Não quero ser líder’

Na tarde desta terça-feira (1), Pedro Scooby conversava com os brothers Jade Picon, Tiago Abravanel e Douglas Silva na banheira de hidromassagem sobre os desdobramentos do Jogo da Discórdia, que aconteceu na última terça-feira (31). Jade então diz que quer ganhar a próxima Prova do Líder e Scooby responde: “Jade, ganha aí. Ganha o Líder aí na próxima. Se for você assim, na final, eu libero. Só para não ser Líder. Não quero ser Líder, não quero esse papel de Líder”.

O brother Douglas então brinca: “Está com medo de se comprometer?”. Jade fala: “É, você não quer esse papel, mas, no final, você acabou tendo, né? Loucura, porque você teve a imunidade e o voto”. “Agora até tenho mais pessoas que eu botaria”, diz Scooby.

Scooby ainda brinca: “As duas pessoas que falaram que não me comprometo no jogo, vou vetar as duas. Só para me comprometer aqui rapidinho”.

