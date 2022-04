BBB22: Eliezer se irrita com Natália após Jogo da Discórdia: ‘Acabou’

Logo após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (11), no “BBB22“, Eliezer se irritou com seu par romântico na casa, Natália, por ela tê-lo escolhido para receber a punição de um Monstro extra.

O publicitário saiu irritado para a cozinha após o fim do programa e Natália e Jessilane foram atrás dele, que não quis conversar sobre a escolha da sister.

Líder da semana, Eliezer recebeu a consequência no lugar de Jessi, com quem desabafou logo após Natália deixar o ambiente para se isolar no quarto lollipop.

“Ela, infelizmente… não era um voto pra tirar da casa, pra paredão, pra votação. Ela fez a escolha dela”, disse o publicitário.

Jessi tentou apaziguar os ânimos e acalmar o brother: “Calma, calma… já estamos cheios de problemas”. E Eliezer deu um ultimato: “Não tem problema. Acabou”.

Um pouco depois, ainda com o brother bastante irritado pela escolha de Natália, Jessi reforçou que não é o momento deles se apegarem aos problemas, pois isso os fragiliza ainda mais.

“Isso era pra ter criado indisposição no outro grupo e tá criando na gente, que já somos (sic) os menos favorecidos nesse rolê. Somos em menor quantidade, então não vamos deixar isso acontecer. Entende? Eu sei como voc~e tá se sentindo”, disse a professora.

“Eu passei o programa inteiro sendo monstro, a primeira vez que eu sou líder, é dois dias (sic) de liderança. E ela manda eu pro monstro?! (…) Inacreditável”, reclamou o publicitário.

“Não quero ficar próximo. Foi a escolha dela,, ela fez a escolha dela. Eu sou um otário, é isso que eu sou. Um otário. Não aprendo”, finalizou.

