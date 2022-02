BBB22: Eliezer reclama de Natália para sisters: ‘Ela é como se fosse bipolar’

Em bate-papo nesta segunda-feira (7), Eliezer reclama de Natália para alguns participantes. O descontentamento surgiu após a sister falar que Eliezer seria sua primeira opção de voto. “Acho que entre Naiara e Natália, a Natália é mais perigosa”.

“De me colocar?”, perguntou Jade.

“Acho que sim. Você não pode confiar na Natália. Você não vê que ela me trata bem, me abraça, me beija, brinca comigo, fala da minha comida, e falou ontem isso, que eu sou a primeira opção de voto dela, sendo que um dia antes o [Pedro] Scooby botou ela no paredão?”, explica Eliezer.

“Mas se ela me colocasse direito no paredão podendo colocar tanta gente que ela já teve atrito ia ser muito vacilo dela. Quando era para eu votar, eu não votei nela”, comentou Jade.

“Então, aconteceu a mesma coisa comigo, nunca votei na Natália. […] Natália é muito perigosa. As pessoas sempre falaram isso para mim e eu nunca prestei atenção, sempre falaram que a Natália não era confiável”, disse Eli.

“Ela é como se fosse bipolar, mas não no sentido da doença. Um dia ela está te amando, no outro ela está… não sei”, comentou Laís, e Bárbara concordou.

“Ela brinca comigo, tem a maior intimidade, fala comigo das surubas, chega na festa e dança comigo, me chama para dar uma sarradas, fala da minha comida e ontem ela fala que eu sou a primeira opção de voto nela?”, repetiu Eliezer.

“É porque você não quis dar uma sarrada com ela. […] Não dá para entender, realmente. Ah, pode ser pelo jogo da discórdia da semana passada”, lembrou Bárbara.

“Agora eu quero sangue nos olhos, pegar esse líder, vou botar ela e fazer um discurso fodi**”, disse Eliezer.

“Nossa, o homem está put*”, disse Vyni, Jade e Bárbara gargalharam.

“Vocês estão rindo? Estou put* para caral**”, respondeu o brother, que continuou se queixando de Natália:

