BBB22: Eliezer fala de noite de sexo com Maria: ‘Fui feliz’

Na manhã desta quinta-feira (2), Eliezer falou sobre a sua noite de sexo com Maria. Os dois se agarraram sob o edredom após a festa do líder Tiago Abravanel.

“Eu sou solteiro, ela é solteira, e foi isso. Não sei como vão interpretar as coisas ai, se eu for cancelado de norte a sul em nível hard, mas pelo menos eu fui feliz e fiz o que queria fazer”

Durante a festa do líder, Eli se mostrou muito preocupado com o que o público de fora do programa iria pensar caso ele fosse para a cama com Maria. O brother chegou a pedir conselho para os colegas depois de negar as investidas da sister, mas os dois acabaram cedendo e transando enquanto os colegas de quarto dormiam.

