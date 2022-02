BBB22: Eliezer e Natália se beijam em festa e brother diz: ‘Domingo ia votar nela’

O clima esquentou durante a madrugada desta quinta-feira (10), na festa da líder Jade Picon, entre Eliezer e Natália. Os dois foram para o quarto Grunge e acabaram se beijando.

A pegação aconteceu na frente de Vyni e Jessilane, que riram da situação enquanto seguravam vela para os dois.

“Vixi, agora o Brasil inteiro sabe”, disse Jessilane. “É uma cena que eu não queria ter visto”, comentou Vyni.

Antes de engatar um novo beijo com Eliezer, Natália ainda reclama da presença dos dois no quarto: “Gente, não tem como beijar com vocês por perto”, disse a mineira.

Em outro momento, Eliezer e Vyni conversam no quarto Lollipop sobre o beijo com Natália, pois o brother ficou preocupado com a atitude de ambos.

Nesse momento, Maria, com quem Eliezer costuma ficar nas festas e que chegou a transar na casa após uma delas, entra no quarto e pergunta se está tudo bem, ao que o brother responde que não, e Vyni conta o acontecido.

“Natália agarrou ele lá no quarto e beijou ele várias vezes. Várias não, duas vezes”, disse Vyni. Maria pergunta a Eliezer o que ele achou disso, e o brother responde: “Não posso mais beber isso. Não quero mais beber”.

“Você beber não tem nada a ver com isso, entendeu? Foram duas pessoas que beberam. Aqui nesse lugar há muita coisa acumulada. Várias vezes já foi dada uma deixa. Não tem nada de errado ter acontecido. Eu fico mais preocupada pelo fato de você estar com herpes e ela não ter ligado pra isso. Qualquer outra coisa eu não acho que é problema nenhum vocês terem feito. São duas pessoas solteiras. Mas isso aí é mais uma preocupação do que o resto”, disse Maria.

E Eliezer explica sua principal preocupação: “Domingo eu ia votar nela. Meu único voto certo. Meu voto certeiro”.

