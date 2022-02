BBB22: ‘Eles tentam me vestir’, reclama Maria sobre produção do programa

Durante o ‘Almoço do Anjo’, do qual foi uma das convidada de Bárbara, neste domingo (06), Maria aproveitou para reclamar da produção do “BBB 22” por conta dos seus figurinos das festas do reality. No bate-papo, a atriz falou do gosto duvidoso da equipe.

“Eles veem antes as roupas que usamos para terem mais ou menos uma noção do nosso estilo”, disse Brunna. “No meu caso, então, eu acho que era tudo um caos e eles não conseguiram”, respondeu Maria.

“Não entendo porque eles me tampam toda. Eu acho que eles tem medo de me dar uma roupa tipo a da Jade, por exemplo, porque é muito provável de eu ficar só com a hot pant. É por isso que eles tentam me vestir”, continuou ela.

Ao perceber que a crítica poderia lhe prejudicar, Maria amenizou: “Entendi que dá para devolver a roupa e ficar de boa com meu shortinho e meu top, eu falei: ‘Ah, pode me botar até de freira que está tudo bem, eu uso e fica bonito.’ As roupas realmente são bonitas, é só essa questão mesmo que uma hora eu fico com calor, fico desconfortável”, finalizou a sister.

