BBB22: ‘Ele sempre me interrompe, como se só ele soubesse das coisas’, diz Larissa sobre Gustavo

Há apenas um dia no confinamento com outros brothers do Big Brother Brasil, Larissa já se sentiu a vontade para expor sua opinião sobre seu parceiro da Casa de Vidro Gustavo. Enquanto tomava café da manhã com Linn da Quebrada, Jessilane e Bárbara, a sister falou sobre a postura de Gustavo em relação a ela. “Eu tô meio irritada com o Gustavo”, disse. Linn respondeu que percebeu.

“Ele sempre me interrompe, como se só ele soubesse das coisas. Isso choca comigo, porque eu gosto de falar e eu gosto de escutar. Ele só fala, mas não escuta”, argumenta Larissa.

“Mas acho que agora vocês vão conseguir ter um pouco mais de espaço”, respondeu Linn. “Ou não. Porque ele é bem invasivo. Eu sou uma pessoa bem observadora. E, dele – veja que eu só convivi com ele três dias – e eu percebi que ele gosta de falar, mas ele não gosta de escutar. E quando uma pessoa vai falar, ele, além de interromper, é como se só a opinião dele valesse. Sabe? E eu gosto de falar e escuto também. E eu quero que a pessoa seja recíproca. Ali, no quarto, eu já tava surtando”, explicou Linn.

Bárbara também opinou no assunto. “Eu percebi que quando abriu o negócio [na casa de vidro] que a gente viu vocês pela primeira vez, tu tava super falante. E depois, no último dia, parece que tu já tava cansada, tipo: ‘Não aguento mais’. Tipo assim: ‘Não adianta nem eu tentar falar'”, disse rindo.

“Tinha hora que eu tentava conversar com vocês e não conseguia, porque ele ia lá e interrompia. Teve uma hora que eu fui bem grossa com ele, eu falei: ‘Cara, eu não tô falando isso’. Ele percebeu. Porque eu sei me impor”, explicou Larissa.

