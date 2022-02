BBB22: Douglas conta que já ficou um ano e meio sem fazer sexo com a esposa

Durante papo nesta sexta-feira (11), Douglas Silva falou para Tiago Abravanel, Linn da Quebrada, Jessilane e Arthur Aguiar que já chegou a ficar um ano e meio sem fazer sexo com a esposa. O comentário aconteceu depois que os participantes falaram que, depois do confinamento, ele iria encontrar a esposa no hotel.

“Já vou pegar as camisinhas na despensa”, brincou Douglas. Ao falarem sobre sexo, ele revelou: “Sabia que antes de casar a gente ficou um ano e meio sem? A gente estava firmão na igreja”.

“Então você já treinou para vir para cá”, os brothers brincaram.

“Ah, mas isso foi há 14 anos”, respondeu Douglas.

O ator está com com a psicóloga Carolina Brito há 17 anos, com quem tem duas filhas: Maria Flor, de 10 anos, e Morena, de 1 ano.

Saiba mais