BBB22: Dinâmica da semana terá Superanjo e parte dos votos aberta

Com o início de mais um ciclo no “BBB22“, nesta quinta-feira (3), foi definida como será a dinâmica de votação e formação de Paredão desta semana.

Antes da Prova do Líder vencida por Jade Picon, o apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público como os brothers e sisters vão votar e ser votados.

Pela dinâmica da Prova do Líder dessa quinta, Naiara Azevedo já está no Paredão. No sábado (5), será realizada a Prova do Anjo. O primeiro eliminado da prova vai para o Monstro.

O vencedor da prova, tem a chance de ganhar um voto com peso dois. Ou seja, é um Superanjo que será autoimune e que permite imunizar mais alguém.

Já no domingo (6), a formação do Paredão se dará da seguinte forma: a líder Jade indica uma pessoa e as duas mais votadas pela casa se juntam a esta e a Naiara no Paredão.

A ordem de votações será por sorteio. Os primeiros oito sorteador votam em aberto, na sala, e os últimos nove sorteados votam no confessionário.

Depois da definição dos quatro emparedados, os três não indicados pelo líder disputam uma prova Bate-Volta, e o vencedor escapa do Paredão.

Saiba mais