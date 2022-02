BBB22: Dinâmica da semana terá dois contragolpes na formação do Paredão

Nesta quinta-feira (10), dia de Prova do Líder no “BBB22“, que consagrou Jade Picon pela segunda vez, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica desta semana na formação do Paredão, no próximo domingo (13).

Nesta sexta-feira (11), haverá a entrada dos dois moradores da Casa de Vibro, e a abertura da votação para saber se ambos entram de vez no reality ou não.

No sábado (12), haverá a Prova do Anjo, que será duplo, mas apenas um deles terá a imunidade. Já no domingo, haverá o resultado da votação da Casa de Vidro, e a formação de mais um Paredão triplo.

A dupla de anjos escolherá em consenso um participante para imunizar, e também qual dos dois ficará imune. O líder, tradicionalmente, indica uma pessoa ao Paredão.

A casa vota no confessionário e, caso entrem, os dois participantes da Casa de Vidro, que estarão imunizados, devem dar um único voto e em consenso. O mais votado pela casa também estará no Paredão.

Também haverá a dinâmica do Dedo-Duro, e quatro brothers ou sisters terão seus votos revelados para todos. Também haverá dois contragolpes, um do mais votado pela casa e outro do indicado pela líder Jade.

Disputam a prova Bate-Volta: o indicado pela casa e os dois contragolpeados. O indicado pelo líder já está direto no Paredão. O vencedor da Bate-Volta escapa da eliminação de terça (15).

