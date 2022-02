BBB22: Decepcionado com o neto, Silvio Santos proíbe SBT de torcer para Tiago Abravanel

Parece que a relação da família Abravanel está ficando estremecida. Segundo informações do site TV Pop, Silvio Santos teria proibido torcida do SBT para o neto, Tiago Abravanel, que está confinado no “BBB 22“, após ter se decepcionado com as declarações do ator no reality show da Globo.

O dono do baú teria se irritado ao ver Tiago expor detalhes sobre suas relações familiares, quando mencionou a tia, Patrícia Abravanel, e o avô numa conversa na casa.

Ainda de acordo com o veículo, Silvio ordenou que os programas da emissora cobrissem o reality de maneira crítica, além de considerar fazer torcida para eliminar o neto, como o “Fofocalizando”, que já terá uma mudança em sua grade de programação, comentando a atração de outra maneira.

Na semana passada em durante um bate-papo com Rodrigo Mussi, Tiago fez um desabafo sobre seus familiares. “Aquilo que a sua tia fez mostrou que ela é realmente bem distante de você”. No ano passado, a apresentadora protagonizou uma fala homofóbica e o artista foi às redes sociais rebater Patrícia. Ele, então, explicou: “Para as pessoas, a sensação foi de: ‘Por que você não ligou para ela?”. Ao ser questionado por Rodrigo se foi cobrado pela situação, Abravanel completou: “De todo mundo. Até dos programas de fofoca! A minha vontade era ligar e falar: ‘Não liguei para ela porque, se bobear, ela não tem nem meu telefone'”.

