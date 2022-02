BBB22: Paulo André critica ‘comadres’: ‘Corro risco de sair por causa delas’

A briga de Pedro Scooby e Jessilane que começou no Jogo da Discórdia da última segunda-feira (21) ainda está repercutindo na casa. Depois de discutir novamente com a sister no gramado do confinamento, Pedro Scooby conversou com Paulo André.

“Ela criou uma coisa e começou a se colocar em um lugar para mim, mano, como se eu estivesse agredindo ela. Não estou agredindo, mano, pelo contrário. […] Começou a criar um show, gesticulando”, explicou Scooby.

“Infelizmente, a gente não pode esperar nada das pessoas, mano. É isso, tá ligado?”, disse Paulo André. “Eu falei que ela era influenciável. Mas, eu acho. Ela falou assim: ‘Mas, você não sabe da história’. E eu falei: ‘É isso mesmo. O que você expõe, não só para mim, mas para outras pessoas, é que você não tem opinião, você segue a opinião da Lina”, disse PA.

“Ela tem uma opinião sobre você, sobre o que você falou sobre mim, sobre o que a gente fez, que o nosso intuito era só, tipo, proteger ela, a gente pode ter se colocado de uma forma… […] Mano, parece que ela está querendo te coloca em um lugar de um otário”, continuou PA.

“Ela tentou criar um monstro meu. Ela tentou ficar criando um monstro meu, como se eu tivesse sido um cara que queria me aproveitar dela. Eu nunca quis me aliar, o DG que ficou pedindo. Isso que é a parada”. “A gente tem nossas diferenças no jogo, mas nossa relação pessoal estava tudo certo”, disse Scooby.

“Meu relacionamento com as meninas, sempre falei, sempre com pé atrás. O DG principalmente. Ele dá uma pipocada… Ele fala uma coisa para a gente e age diferente com elas”, alfineta PA.

“O DG até falou: ‘Esquece isso’. Repeti mais uma vez para ela: ‘Eu fui no quarto aquele dia porque DG veio conversar comigo se a gente podia se juntar, se aliar para proteger’. Inclusive o intuito dele era proteger Jessi e Natália”, acrescentou Scooby.

“Aí que está. Essa pipocada que eu não estou entendendo. Hoje posso sair do game por causa delas, é um fato. Por causa das três. Corro risco de sair por causa delas. O DG age como se estivesse tudo certo. Não está tudo certo”, fala PA.

“É isso. Para ele acho que virou uma página. Ele já nem fala mais sobre esse assunto”, exclamou Scooby.

