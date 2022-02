BBB22: ‘Contando os segundos pra te agarrar’, diz Ludmilla após eliminação de Brunna

Após a eliminação de Brunna Gonçalves do “BBB22”, nesta terça-feira (22), a cantora Ludmilla, mulher da dançarina, comentou nas redes sociais sobre a amada, e disse que está contando os segundos para agarrá-la aqui fora.

“Bru, você não soube jogar o game do BBB, mas sabe muito do jogo da vida. Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito! Bem-vinda de volta, meu amor”, escreveu a cantora em seu Twitter.

Bru vc n soube jogar o game do BBB mas sabe MT do jogo da vida!N fez fofoca,n destratou ngm e n passou por cima do seu ❤️ e dos seus valores.É por isso q tanta gnt te ama aqui fora.Pq vc é do bem,humana e gigante.Contando os segundos pra te agarrar mt! Bem vinda de volta meu amor — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) February 23, 2022

Mais tarde, a cantora voltou à rede social para publicar um vídeo ‘caliente’ ao lado de Brunna, no qual as duas aparecem deitadas em um barco, se beijando, e a cantora desamarra a parte de cima do biquíni da dançarina.

Na legenda, Ludmilla escreveu: “Só vem ♥”.

Brunna foi eliminada com 76,18% dos votos, em um Paredão disputado contra Gustavo, que ficou com 22,24%, e Paulo André, que recebeu apenas 1,58% dos votos do público.

Saiba mais