BBB22: Câmeras do reality são cortadas quando Bárbara aborda tópico preconceituoso

Após Larissa, da casa de vidro do Big Brother Brasil, falar que certas ações estão sendo mal vistas do lado de fora da casa, Bárbara ficou pensativa, e resolveu abordar um tópico delicado ao lado de Linn da Quebrada e Natália. Enquanto as três estavam na cozinha, a gaúcha relembrou quando Laís e Eslovênia fizeram gestos de macaco. No meio da discussão, as câmeras do reality foram cortadas.

“Na segunda semana, num domingo de votação, a Nat estava dentro do banheirinho pequeno. Tava eu, Eslô e Maria, e Laís ali, exatamente na frente do banheirinho. Acho que bem pouco antes da votação, eu cheguei e perguntei pras meninas: ‘Em quem vocês vão votar? Aí a Eslô, daquele jeito dela, alto, espontâneo, falou: ‘Vou seguir meu coração, vou votar na Natália’. Foi que ela falou alto, e a Natália tava ali no reservado. Eu falei: ‘A Nat tá aqui’. Nisso a gente riu da situação da Eslô, dela ter falado alto, e eu fui correndo daquele meu jeito assim pro quarto”, começa Bárbara. “Mas foi a minha forma de correr que foi criticada e disseram que eu estaria imitando um macaco”, acrescentou.

“Disse que foram as três que estavam imitando macaco e isso poderia tá sendo uma referência a mim”, rebateu Natália. “Falaram de tu. Ele inclusive agora citou muito a Laís. […] Tu pode ter feito a brincadeira e as meninas seguido. Por isso você ficou achando que foi com você”, completou. Nesse momento as câmeras passaram a mostrar a área externa da casa.

