BBB22: Brunna tira tranças e surpreende brothers com cabelo natural: ‘Está maravilhosa’

Depois de intensa formação de paredão no último domingo (20), Brunna, que está na berlinda com Gustavo e Paulo André, resolveu mudar os ares e tirar as tranças do cabelo. Com ajuda de Linn da Quebrada, a sister desfez o penteado e exibiu o cabelo natural na manhã desta segunda-feira (21).

Depois de terminado, as duas foram até o quarto Lollipop para mostrar o resultado para os outros brothers: “Caraca, está maravilhosa”, comenta Laís. “Amei”, diz Larissa.

Confira como ficou o resultado:

