BBB22: Brunna é a eliminada da semana com 76,18% dos votos

Esta terça-feira (22) foi dia de eliminação no Big Brother Brasil 22. Nesta semana, quem deixou o reality foi Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla. A dançarina foi considerada pelos internautas como planta, não tendo grandes atitudes dentro da casa.

Brunna foi eliminada com 76,18% dos votos, deixando Gustavo e Paulo André na casa. Na última semana, a artista atendeu o Big Fone, colocando Gustavo no paredão. Ela foi a indicada do líder para a berlinda, e escolha do público para deixar o confinamento.

