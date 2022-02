BBB22: Brothers terão que apertar botão misterioso para revelar Casa de Vidro

A chegada de dois possíveis novos participantes do “BBB22” deve mexer na rotina dos brothers já confinados na casa mais vigiada do Brasil, nesta sexta-feira (11). As informações são do site F5, da Folha.

Os moradores da Casa de Vidro, Larissa Tomásia, de 25 anos, e Gustavo Marsengo, de 31, devem “aparecer” no local onde fica localizada academia, mas para terem contato com os demais participantes, estes terão que encarar um botão misterioso.

Ele ficará no centro do gramado para ser apertado pelo brother ou sister que tiver coragem de arriscar sem saber qual a sua função. Após apertado, a Casa de Vidro será revelada aos participantes.

Ainda nessa sexta, deve ser aberta uma votação para que o público decida se a dupla da Casa de Vidro entra no programa ou não. O resultado será divulgado no domingo (13) e, caso entrem, Larissa e Gustavo terão que, em consenso, dar um voto aberto em alguém da casa. Esse voto se somará aos dos demais participantes para indicar alguém ao Paredão.

