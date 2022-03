BBB22: Brothers se desentendem depois de votação

A formação do 7º paredão do BBB22 criou confusão generalizada na casa mais vigiada do Brasil.

Gustavo reclamou com Natália sobre o voto nele. “Confiei, hein. Tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra”, reclama. A sister havia prometido que não votaria nele. Eliezer presenciou a cena e tentou defender a parceira.

“Eu realmente falei com você [Gustavo]. Realmente, eu não queria, foi com muito pesar, só que pra mim ser neutra, eu não podia ser. Por quê? Duas pessoas que eu gosto muito e eu falei isso com ele. Eu falei ‘eu quero ser imparcial nessa votação’. Só que eu ser imparcial, é eu dar o meu direito pra outras pessoas”, declarou Natália.

“Eu não vim aqui nessa casa para ser neutra. Eu vim para jogar. Seria incoerente, eu durmo com o cara, não vou… entendeu? Não tem como!”, disparou

Já Gustavo reclamou da falta de lealdade de Laís, seu affair dentro da casa.

“É porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você que deita com o Eli protegeu ele, mesmo falando pra mim que não votaria em mim. É só isso”, retrucou. Quando saiu a a notícia que tinha sido o mais votado, recebendo voto, inclusive, da Laís, esnobou a tentativa de afago dela.

Outros participantes entraram na discussão. Nat afirmou que havia uma “rede de proteção” envolvendo os moradores do quarto grunge. Pedro Scooby e DG negaram a existência de uma “fortaleza” em torno deles.

Ao explicar seu voto para Eslovênia, Vinícius, Laís e Jessilane, Linn da Quebrada afirma que Gustavo é muito ‘petulante’.

“Isso não muda nada porque o Gustavo vai seguir achando que é o grande movimentador do jogo”, alfineta.

A eliminação será na próxima terça-feira (08).

Saiba mais