BBB22: Brothers arrancam risadas ao fazerem desfile com salto alto de Natália

Durante a tarde desta terça-feira (22), em um momento de descontração da casa, os brothers resolveram fazer um desfile usando sapatos de salto alto para os outros participantes. Tudo começou quando eles conversavam sobre o carnaval e a dificuldade que passistas enfrentam nos desfiles das escolas de samba, tendo de lidar com uma coreografia usando saltos.

Foi então quanto Scooby pegou os saltos de Natália para testar a dificuldade e arrancou risadas dos outros participantes. “Ponto para as mulheres mais uma vez que sambam nisso, andam em rua de pedrinha nisso, correm com isso, andam de bicicleta com isso. Sinistro!”, comentou.

Depois Paulo André, Vyni, Tiago e Arthur também provaram o calçado.

Confira:

Simplesmente Paulo André desfilando de salto alto 🤣🤣pic.twitter.com/tk42912Ztz — Paulo André Info 🏁 (@PauloAndrelnfo) February 22, 2022

