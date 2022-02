BBB22: Boninho perde a paciência e dá bronca em brothers

Os partipantes do “BBB22” levaram uma verdadeira chamada de atenção do ‘Big Boss’, mais conhecido como Boninho, diretor do reality show. Na manhã desse sábado (05), um pouco antes da prova do anjo começar, ele se irritou e tirou 1900 dos brothers como forma de punição.

O motivo foi o fato de Eslovênia ter danificado um equipamento da produção durante a festa e os colegas foram punidos por não fazem nada para impedir isso. Boninho ainda reclamou sobre o mau uso dos microfones.

“Como todos vocês já sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Esta noite, dona Eslovênia quebrou uma das câmeras da festa diante de todos vocês, além do mau uso frequente do microfone, descumprindo as orientações. E tem mais, os avisos de movimentação devem ser atendidos imediatamente, sem corpo mole. Dona Eslovênia perde 200 estalecas e toda a casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira! Jogo que segue, sem comentários”, disparou ele.

Assista ao vídeo:

Faltou o aviso "respeitem o Tadeu, ele não é coleguinha de vocês." Acabou a brincadeira. #BBB22 https://t.co/wfxgCY85wd — MeChamaDeLets (@MeChamaDeLets) February 5, 2022

