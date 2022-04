BBB22: Boninho fará paredão falso neste domingo; internautas se revoltam

Boninho, diretor do “BBB 22“, resolveu pegar os telespectadores e brothers de surpresa. Neste domingo (03), após a definição do paredão formado por Douglas, Eslovênia e Paulo André, irá acontecer uma nova formação de paredão, mas desta vez será falso.

A notícia foi informada no perfil oficial do reality show da Globo no Twitter: “Neste domingo, será formado um Paredão falso – e o mais votado irá para um QG onde terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas!”, dizia a legenda do post.

O participante que ‘sair’ na próxima terça-feira (05), ficará num quarto escuro. Na noite de hoje Tadeu Schmidt irá explicar mais informações. O paredão falso não agradou os internautas, que criticaram o fato da dinâmica ser feita em plena reta final do jogo.

HOJE TEM, MEUS AMORES! 🤯



Neste domingo, será formado um Paredão falso - e o mais votado irá para um QG onde terá a oportunidade de ~brincar de Big Boss por algumas horas! 🔥



Vem ver como será a dinâmica ➡️ https://t.co/X1DFJn9yRs#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/e2c2Sslfji — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2022

Saiba mais