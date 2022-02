BBB22: Bárbara ouve conversa escondida e repassa para líder

Bárbara acabou ouvindo uma conversa entre Douglas Silva, Pedro Scooby e Tiago Abravanel na cozinha da casa do Big Brother Brasil. E após ouvir todo o bate-papo, a sister relatou a conversa inteira no quarto da líder.

De acordo com a loira, Scooby afirmou que não gosta do modo que Arthur reage às coisas que acontecem com ele, dando como exemplo a falta de convites para o almoço do jogo e as idas ao paredão. Segundo o surfista, falta humildade ao ex-Rebelde em alguns momentos. Em seguida, Bárbara, comentou que Tiago defendeu o brother com o argumento que todos reagem de certa forma.

“O Arthur ficou p*** hoje?”, perguntou a líder.

“Ficou, ele ficou de cara fechada”, relembrou Bárbara.

“E o DG falou o que?”, disse Jade.

“Concordou com o Scooby”, relatou Bárbara.

Saiba mais