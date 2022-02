BBB22: Atriz critica hábitos de Bárbara e ‘compulsão alimentar’ de Arthur

A atriz Mariana Xavier usou as suas redes sociais para desabafar sobre a pressão que sofre para emagrecer e criticou hábitos frequentes dos participantes do “BBB22” Bárbara e Arthur.

“Já há alguns anos eu sou uma mulher gorda. Nada de fofinha, fortinha. Não precisa de eufemismo porque gorda não é palavrão: é só uma característica que me descreve, mas não me define. Eu me alimento de forma equilibrada, me exercito com regularidade, durmo bem, tenho energia pra executar minhas tarefas, gosto do que vejo no espelho e meus exames estão todos bons. Ainda assim de vez em quando tem alguma criatura saindo do bueiro pra dizer que eu tenho que emagrecer pela saúde”, começou.

“Que conceito de saúde é esse que normaliza relações totalmente disfuncionais com a autoimagem e com a comida desde que você tenha um corpo magro, e chama de ‘romantização da obesidade’ uma luta que é apenas pra respeitarem o direito de os nossos corpos existirem livremente no mundo?”, continuou.

ㅤ

“A Bárbara é só um retrato do que a pressão estética faz com a nossa sociedade, adoecendo meninas cada vez mais jovens. Além dela temos o Arthur mostrando como privação alimentar pode gerar compulsão.

O #bbb22 está trazendo uma ótima oportunidade de a gente debater a sério o tema #transtornosalimentares . Vocês estão preparados pra essa conversa?”, finalizou.

