BBB22: Arthur e Maria se aproximam e internet reage: ‘Entre tapas e beijos’; confira

As reviravoltas do Big Brother Brasil produzem efeitos inesperados nas dinâmicas dos brothers. Maria e Arthur, que até semana passada vivam discutindo e se desentendendo, mostraram sinais de uma aproximação e até possível aliança. Depois da formação de paredão no último domingo (14), Arthur falou que não votaria em Maria, pois seria contraditório dado o fato de que eles conversaram muito nos últimos dias e se acertaram. A interação acaba com Maria abraçando o brother.

Como por essa a internet não esperava, as reações aconteceram rapidamente. Confira:

Arthur tinha perguntado a Maria se no ao vivo ela achou que ele a puxaria no contragolpe e ela falou que na hora passou pela cabeça dela sim, mas ele falou que não faria isso pois eles já tinham combinado de começar do zero e seria contraditório da parte dele. #BBB22 #TeamMaria pic.twitter.com/A0uTIc2X21 — MARIA 🐍 (@eumaria) February 14, 2022

maria e arthur tem essa energia pic.twitter.com/joaLsdqw1D — gui (@guimoraisfs) February 14, 2022

Entre tapas e beijos, é ódio é desejo, é sonho é ternura#BbB22 / Maria e Arthur / Gustavo / burra / caralho Arthur / ai Jade pic.twitter.com/nZEao5ITYd — filipe (@filipe66ds) February 14, 2022

maria e arthur é literalmente o maior plot twist que ninguém esperava pic.twitter.com/d32FgS7371 — trix (@atrixiane) February 14, 2022

E todo mundo achando que o reboot de Rebelde era na Netflix, Maria e Arthur da mta nostalgia de Roberta e Diego kkkkkkkkkkk #BBB22 pic.twitter.com/lIZgar4Kn4 — Chrystian (@Kingdomfinale) February 14, 2022

O que o ranço pela Jade uniu:

Vivi pra ver Maria e Arthur se juntando #BBB22 pic.twitter.com/tGngXrixyF — Lara Franklin #BBB22 (@larafranklin_) February 14, 2022

esse é o twitter que eu NUNCA imaginei publicar KKKKKKKKKKKK

Maria e Arthur se vcs se aliarem eu me alio junto, e é sobre isso! entre ódio e desejo KKKKKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/O6d42IAvJm — Karineflamenguista✨🐺🐍 (@karinesilvaaaaa) February 14, 2022

conversa na madrugada entre maria e arthur



arthur: "foi bom me reaproximar de você, de verdade. você é uma das poucas pessoas que eu vejo sinceridade aqui"

maria: "valeu. quem diria que semana passada a gente se matando e hoje trocando mó ideia"



MEU DEUS — marly (@favsmarly) February 13, 2022

