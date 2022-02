BBB22: Arthur Aguiar, Bárbara e Natália estão no quarto paredão

Quem está no quarto Paredão do BBB22 é o trio Arthur, Bárbara e Natália.

Pouco antes da formação, Tadeu Schmidt anunciou o resultado da votação da Casa de Vidro. Gustavo e Larissa, então, entraram de fato no reality e receberam as boas vindas da galera.

Paulo André e Pedro Scooby imunizaram Douglas Silva e, em seguida, os brothers precisaram decidir qual dos dois ficaria imune: Paulo André ficou com o colar extra, e não pode ser votado no Confessionário.

Líder da semana, Jade Picon, fazer sua indicação. A influenciadora colocou Arthur Aguiar no Paredão. “Acho que o BBB é um diferente de qualquer um, porque ninguém lê manual, não existe fórmula secreta e cada semana é uma semana. Você só aprende jogar, jogando, acertando e mudando estratégias. Meus motivos são parecidos com os da outra semana, mas sinto necessidade de me proteger. Não quero criar uma desavença com outra pessoa, então vou seguir na minha posição de indicar o Arthur, como maneira de me proteger”, disse Jade.

Natália foi a mais votada da casa e, no contragolpe, escolheu Laís, que se safou após participar de uma prova. Já Arthur, também no contragolpe, indicou Bárbara.

