BBB22: Arthur aconselha sister sobre jogo: ‘Não se posicionar é um posicionamento’

Os participantes Arthur Aguiar e Naiara Azevedo conversavam na área externa da casa nesta terça-feira (1) sobre os desdobramentos do Jogo da Discórdia, promovido na última segunda-feira (31). Naiara recebeu vários votos na categoria “não quer se comprometer’, visto que a sister assumiu uma postura de estar sempre em bons termos com todos os participantes, além de dizer que gosta de todos da casa em momentos em que se é exigido escrutínio.

“Quando alguém me perguntava algo antes, eu respondia sempre de forma muito direta. Eu não pensava nas consequências do que isso ia causar no outro. Hoje, quando alguém me pergunta algo, eu demoro muito, penso muito ou fico no meio-termo. Trabalhei em mim um lugar onde eu penso em como isso vai atingir o outro”, explicou Naiara.

Arthur respondeu: “Isso não tem a ver como você ser grossa ou não ser grossa. Porque você não se posicionar é se posicionar. Isso que é louco”. A cantora diz que não entendeu muito bem e Arthur explica: “Não se posicionar é um posicionamento. É louco isso. Você pensa: não quero me posicionar porque tenho medo de magoar a pessoa, não sei como dizer, então eu prefiro não falar nada ou ficar pensando muito, dar uma volta. Isso é um posicionamento”, diz.

“Só que isso é um posicionamento que, na minha opinião, diante do que eu vi ali no Jogo da Discórdia, e que eu já observo, é ruim para você. Porque você fica como uma incógnita na cabeça das pessoas. A gente não é assim na nossa vida normal lá fora, não tem como ser. A gente se posiciona”, conclui.

