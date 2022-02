BBB22: Após paredão, Natália, Jessilane e Linn pulam na piscina de topless

Em comemoração por terem sobrevivido ao Paredão desta terça-feira (1º), Natália e Jessilane, junto com Linn da Quebrada, fizeram um topless no gramado da casa do “BBB22” e saltaram na piscina.

As sisters ficaram alguns minutos na água e depois saíram para vestir a parte de cima do biquíni. Do lado de fora, acabaram se esquecendo que estavam sem microfone e conversaram entre si. Por conta da infração, elas foram penalizadas perdendo estalecas.

Nesta terça, Rodrigo acabou eliminado do reality com 48,45% dos votos do público. Natália recebeu 26,1% dos votos e Jessi, 25,45%.

