BBB22: Após Jogo da Discórdia, Naiara reclama e diz que Tiago a expôs ao vivo

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (31), no “BBB22“, a sertaneja Naiara Azevedo desabafou com o amigo Tiago Abravanel sobre ele tê-la apontado no programa como uma “decepção” no jogo.

Amigos fora da casa, Tiago e Naiara já vêm enfrentando uma crise na relação dentro do reality desde quando o ator e cantor se tornou líder e não a colocou no grupo do VIP.

Agora, a cantora ficou decepcionada com o neto de Silvio Santos após ter sido colocada como uma decepção por ele na brincadeira dessa segunda, e disse que ele poderia ter escolhido outras pessoas, mas que optou por expô-la ao vivo.

“Tanta pessoa nessa casa e a que você mais poderia colocar lá era eu?”, questionou Naiara. “Amiga, mas você me decepcionou”, disse Tiago.

“Agora, eu colocaria seu nome no ‘já me decepcionou’, me decepcionou agora. Eu jamais colocaria seu nome no me decepcionou ali ou ter exposto naquele quadro de maneira alguma. Várias pessoas poderiam ter feito qualquer coisa pra você e colocar ali, mas você resolveu colocar o meu”, insistiu Naiara.

“Eu não disse para você que você me decepcionou?”, questionou Tiago. “Você disse para mim, você tinha que colocar ali outras pessoas”, disse Naiara. “É isso que estou falando, eu não tenho medo de me expor”, disse o cantor.

Naiara não se convenceu com a justificativa de Tiago e disse que ele a expôs durante o programa. “Você não se expôs, você me expôs. Foi minha cara que você colocou ali e expôs, ninguém fez mais nada para você para me colocar ali no já decepcionou?”, disse.

E o cantor respondeu: “Quem me decepcionou foi você”.

