BBB22: Ao votar em queridômetro, Natália fala dos brothers: ‘Esse é p** no c*’

Durante o raio-x da manhã desta quinta-feira (3), a sister Natália não escondeu suas opiniões ao escolher emojis para votar em queridômetro do dia. Em tom de brincadeira, falou o que pensava:

“Gente, eu queria muito agradecer a todas as torcidas, principalmente a torcida de Jessi, que esteve comigo, ou de qualquer outro participante daqui da casa, que se movimentou pra estar com a gente e fez a gente ficar”, falou.

“Rodrigo, um beijo, cara! Te amo, tu é sensacional. O mundo está de portas abertas pra você”, disse, para o segundo participante eliminado do programa. “E galera, vou te falar, que f*da estar aqui dentro, que f*da ainda ter mais uma semana”, exclamou.

Ao escolher emojis para os colegas, ela disparou: “Esse é pa* no c*. Esse é pa* no c*. Esse é gatinho”. Não foi possível saber de quem exatamente ela falava.

