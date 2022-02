BBB22: ‘A bruaca da Eslô fez perder 100 estalecas cada um’, diz Naiara Azevedo sobre Eslovênia

O clima esquentou depois do Jogo da Discórdia que aconteceu no Big Brother Brasil na última segunda-feira (7) e os brothers ainda navegam pelas repercussões da dinâmica. Na manhã desta terça-feira (8), Naiara Azevedo tocou em um assunto muito abordado pelo público, mas pouco discutido dentro da casa: o fato de Eslovênia cometer vários erros e fazer os brothers perderem estalecas de forma recorrente. “A bruaca da Eslô fez perder 100 estalecas cada um. Era para eu estar positivada”, disse.

Na festa do último fim de semana, Eslovênia quebrou uma câmera da produção, o que gerou uma perda de 200 estalecas para a sister e 100 para os outros participantes. A câmera em questão custa 60 mil dólares, pela cotação atual do câmbio, o valor seria mais de 300 mil reais, de acordo com informações do Splash, do Uol.

Mesmo assim, Eslovênia dificilmente recebe algum voto dentro da casa ou é atacada em algum Jogo da Discórdia.

Confira:

A Naiara chamando a Eslovenia de bruaca 🎗️

pic.twitter.com/hOlRxHBd7q — Lula posando pra capa As Cidades de Chico Buarque (@Daychella99) February 8, 2022

