BBB21: Xuxa aposta que Fiuk será pegador da edição, “vai ficar com mais de uma”

Xuxa Meneghel já fez suas apostas para o Big Brother Brasil 21, que começou na última segunda-feira (25). Ela, que fez uma participação no programa “Encontro”, disse que acha que Fiuk será o “pegador” dessa edição. “Tenho quase certeza vai pegar mais de uma”, revelou.

Fiuk já está sendo “shippado” com Juliette, uma das sisters, e a internet não perdoou nos memes dos dois. Xuxa lembrou quando fez uma participação no BBB1. “Queria falar com todos, dar dicas, mas não podia. Não sabia que tinha câmeras por todos os cantos.”

Já sobre o confinamento, a Rainha dos Baixinhos disse que não se vê participando de um reality show no estilo do BBB. “Não iria porque não conseguiria dormir direito, nem tomar banho direito, ser vegana. Acho que ficaria de mau humor logo e é um lado que as pessoas não conhecem muito”, completou.

