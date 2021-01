BBB21: Votação é aberta para a escolha dos primeiros seis imunizados do reality

Depois do anúncio oficial dos participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil, nesta terça-feira (19), o jogo já começou antes mesmo da estreia, em 25 de janeiro, como vinha anunciando em suas redes sociais o “chefão” Boninho.

Foi aberta uma votação para definir quem serão os imunizados já da primeira semana do reality. Os seis mais bem votados, sendo três do grupo Pipoca e três do grupo Camarote, ganham imunidade, mas também serão os responsáveis por consenso a indicar alguém para o primeiro paredão.

Em 2021, o reality terá o mesmo formato que no ano passado, com a turma do Camarote, formado por famosos, e a galera da Pipoca, composto por anônimos. Esta é a edição mais longa do Big Brother, que foi um sucesso arrebatador de audiência para a Globo em 2020, com 100 dias de confinamento.

O resultado da votação que está em aberto deve ser conhecido no próximo domingo (24), durante o Fantástico.

