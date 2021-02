BBB21: Viih Tube revela ficar com ‘tesão’ quando bebe

O dia foi de revelações no Big Brother Brasil. Durante uma conversa entre Viih Tube, Arthur, Carla Diaz e Thaís, a youtuber revelou que fica com ‘tesão’ quando bebe. “Fico com tesão com a bebida”, disse.

+ BBB21: Arthur afirma que vai ‘sair na porrada’ caso tenham brigas na festa do líder

+ Bruno Gagliasso homenageia filho em 7º mêsversário

Tudo isso aconteceu depois do grupo comentar sobre a festa do líder que acontece nesta quarta-feira (10). Carla falou de Thaís, que ‘tomou todas’ na última festa. A cirurgiã-dentista também falou sobre o afastamento de Fiuk após se beijarem.

“Sou daquelas que me imagino até casando. Faço a hashtag do casamento, mas na mesma intensidade que eu vou, eu volto (…) Daqui a pouco eu pego ranço”, rebateu quando os brothers a aconselharam a falar com ele.

Veja também