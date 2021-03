BBB21: ‘Tô atrás da mulher da minha vida’, diz Fiuk; Sarah brinca se oferecendo

Em conversa com Sarah, João Luiz, Camilla e Gilberto no quarto colorido do “BBB21” na madrugada desta sexta-feira (5), Fiuk diz que está atrás do amor de sua vida e que quer construir uma família e ter filhos.

“Tô atrás da mulherzinha da minha vida. Quero um filhinho. Depois, quem sabe o que é lá na frente, mas agora eu tô em outra”, disse Fiuk.

Camilla de Lucas questiona o que ele quis dizer com “lá na frente”, e o filho de Fábio Jr. complementa: “Não sei como é a vida daqui a dez anos, eu fico solteiro, ou cinco, caso com alguém ou separo, eu não sei. Mas agora eu quero alguém”.

Nesse momento, Sarah, que estava sentada na cama ao lado de João Luiz, estende os braços brincando e diz: “Ah, ele quer a mulher da vida dele”. Os brothers todos riem com a provocação de Sarah, que depois fica sem tímida.

Camilla aproveita para botar pilha: “Olha, ele não falou que não! Ele não falou que não”. A sister ainda pergunta se Fiuk está sentindo pressão para construir uma família.

“Não pressão, é um desejo mesmo”, diz Fiuk. Os brothers ainda ficam rindo da brincadeira de Sarah, e a sister diz: “Ó, eu não tô fazendo nada. Eu também quero casar e ter filhos”. Fiuk entra na graça e fica olhando intensamente para a sister: “Sarinha, Sarinha… quer ter filho mesmo, Sarah?”.

Sem graça, Sarah responde: “Para, menino. Daqui a pouco eu não consigo mais brincar. Vou passar por talarica em rede nacional”, em referência ao affair que Fiuk vem tendo na casa com Thaís.

