BBB21: “Tiveram vários beijos aqui e ninguém questionou”, diz Gil sobre Lumena

Durante uma conversa com Sarah, Gilberto reclamou sobre a forma como Lumena tratou o beijo entre ele e Lucas Penteado no BBB21. O doutorando em Economia também falou sobre a tendência da psicóloga de relacionar os acontecimentos com causas raciais.

O brother estava comentando com Sarah sobre a conversa que ele teve com Lumena no dia anterior. “Mexeu na minha ferida. Tiveram vários beijos aqui e ninguém questionou. O meu voto não foi por ela ser uma mulher preta”, afirmou Gil.

Sarah concordou e também falou sobre a sister. “Você tem milhões de dores e mesmo assim você entende o outro e não julga. Tem pessoas que não fazem isso. Já pensam que o assunto tem relação com a cor”.

Antes, Lumena havia reclamado com o doutorando em Economia sobre ele querer votar em duas mulheres pretas para o paredão.

Veja também