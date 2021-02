BBB21: Tiago Leifert afirma estar cansado do Big Brother Brasil

O apresentador Tiago Leifert fez uma brincadeira com os seguidores do Instagram sobre o Big Brother Brasil. Ele disse estar ‘cansado’ do programa após as polêmicas recentes.

+ ‘Bora de segunda-feira?’, escreve Leticia Spiller em foto usando body

+ Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso completa 7 meses e ganha homenagem

“Falta só um ano para acabar o Big Brother, está quase acabando já, estou cansado. Mas foi legal, né, foi um bom programa ontem. A gente conseguiu resolver tudo o que tinha que resolver, principalmente fazer uma saída legal para o Lucas”, disse.

Veja também