BBB21: Thaís atende 3º Big Fone da semana, se salva e coloca Juliette no Paredão

A sister Thaís atendeu ao terceiro Big Fone da semana no BBB21, na tarde deste domingo (7), e conseguiu se tirar do Paredão, ao mesmo tempo em que colocou Juliette na berlinda.

Na sexta-feira (5), durante o programa ao vivo, Arcrebiano atendeu ao primeiro Big Fone, indicando Thaís ao Paredão e imunizando Juliette. Neste domingo, pela manhã, o telefone da casa tocou pela segunda vez, e Gilberto atendeu, indicando Karol Conká ao Paredão e imunizando Sarah.

No terceiro toque, o participante que o atendesse seria obrigado a fazer uma troca entre uma das duas pessoas imunizadas por outra previamente emparedada. Thaís optou por se salvar e acabou escolhendo Juliette para lhe substituir.

Agora, no final deste domingo há a formação final do Paredão. O líder Arthur indicará uma pessoa, os demais brothers devem escolher mais um participante. Este último, disputará uma prova Bate e Volta com Juliette e Karol Conká para saber quem escapará da votação de terça-feira (9).

