BBB21: Sarah é a líder da semana; Fiuk, Caio e Gil indicam alguém ao paredão

Nesta quinta-feira (18), foi realizada prova do líder da semana no Big Brother Brasil, vencida por Sarah. Dessa vez, a prova foi patrocinada pela Above, marca de desodorantes.

A gincana era um circuito com água, piscina de bolinhas, tanques de areia e slime, e quem encontrasse os cards da marca estava classificado para a próxima etapa.

Na rodada final, Sarah enfrentou Gilberto, Fiuk e Caio. O trio que chegou à final e não venceu, precisará decidir em conjunto uma pessoa para indicar ao paredão no domingo (21).

A nova líder também escolheu as pessoas que vão com ela para o VIP, tendo mais regalias na cozinha e uma alimentação melhor que a do grupo Xepa. Foram escolhidos Gil, Juliette, Caio, Rodolffo e Fiuk.

Veja também