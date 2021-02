BBB21: Sarah chama Arthur de ‘banana’ por ter votado em Gilberto

Foi formado o segundo paredão do Big Brother Brasil 21 no último domingo. Depois da prova do bate-volta, que salvou Karol Conká da berlinda, Gilberto, Juliette e Arcrebiano são os emparedados da semana. Revoltada com a escolha do líder Arthur que indicou Gil, Sarah detonou o brother.

“Para mim, foi um banana”, disse Sarah sobre o instrutor de crossfit. Gilberto concorda, e fala quem pretende votar para ir para o paredão. “Nego Di, Projota, Karol e Lumena.” Sarah também fala sobre a troca de lados que acontecerá em breve na casa. “O Arthur já já vai trocar de lado. Porque a Carla já percebeu, e o Bil é amigo dele, e ele até levou o Bil hoje lá.”

