BBB21: Projota chora e dispara: ‘Eu vou tirar um por um’

Projota está tendo dificuldades em lidar com a punição do monstro. O cantor desabafou com Arthur e disse que ninguém está dando apoio moral para os monstros.

“Uma mistura de triste com revoltado, comigo mesmo até. É a beira do humilhação e tem 15 pessoas aqui e ninguém não está nem aí comigo. Me sentindo um lixo. O que eu fiz?”, disse o brother.

Arthur tentou reconfortar o amigo de confinamento e se justificou: “Cara, você não tem que ficar assim por causa disso. Isso não diz nada sobre você, mas sobre as pessoas aqui e eu me incluo nessas pessoas, porque eu tenho um sono muito pesado e juro por Deus que eu não acordei [quando a música do monstro tocou].Projota continuou e criticou a postura de Caio e Viih Tube.

O brother contou que esteve presente animando a youtuber quando ela foi monstro com Thaís, mas não notou reciprocidade da sister. Ele também contou que se sentiu triste porque ajudou Caio quando quebrou o pé, mas o brother o colocou no monstro. “Eu to quase indo para o paredão. Mas se seu ficar eu vou tirar um por um.”

