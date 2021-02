BBB21: Perfil de Karol Conká nega que esteja comprando seguidores no Instagram

Na manhã desta quarta-feira (9), os administradores do perfil de Karol Conká negaram que estão comprando seguidores para as redes da cantora. O número de seguidores de Karol vem caindo desde que entrou na casa do Big Brother Brasil e se envolveu em polêmicas.

“E a Karol Conká que está tão na bost*, que está comprando seguidor russo?”, disse uma pessoa em um post. “Tem até live do perfil da Karol perdendo seguidores e vocês estão caindo em fake news de seguidores russos?”, rebateu o perfil de Karol.

Karol entrou no programa com 1,5 milhão de seguidores e tem, neste momento, 1,3 milhão. Arcrebiano, com quem Karol chegou a trocar beiijos em uma festa, entrou no reality com seis mil seguidores e já conta com mais de 3,3 milhões.

Tem até live do perfil da Karol perdendo seguidores e vocês tão caindo em fake news de seguidores russos? 🤡



fic 3/10 https://t.co/Ug3kCRsDwx — Karol Conká 👽 (@Karolconka) February 10, 2021

