BBB21: Participantes descobrem que usaram lenço desinfetante para limpar partes íntimas

O quarto Cordel teve uma conversa fora do comum nesta quinta-feira (11) no Big Brother Brasil. Os brothers descobriram que estavam usando lenços umedecidos desinfetantes para limpar as partes íntimas, quando na verdade eles deveriam ser usados para limpar o vaso sanitário.

Juliette foi uma das que cometeu esse erro. Ela disse que percebeu o cheiro forte do produto, mas só depois de usar que percebeu o que tinha feito. Viih Tube também fez a mesma coisa, mas revelou que precisou de atendimento ginecológico. Camilla tranquilizou as amigas, dizendo que os lenços são muito parecidos.

