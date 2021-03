BBB21: ‘Nós podemos ser os vilões da segunda temporada’, diz Gil para Sarah

Em conversa no quarto cordel do BBB21, nesta quarta-feira (3), Gilberto comentou com Sarah a respeito da conversa que teve mais cedo com Carla Diaz sobre o Jogo da Discórdia, de segunda-feira (1º), e sobre as indicações ao paredão do último domingo (28).

O brother comentou que talvez ele e Sarah sejam considerados como os “vilões da segunda temporada” pelo público.

“Estou achando que nós podemos ser os vilões da segunda temporada”. Sarah discordou do palpite do amigo: “A gente? Sinceramente eu não acho. Foi o que você falou, se a gente ficar muito neutro… A gente tem que falar o que a gente sente”.

A sister continua comentando a respeito da possibilidade de alguns participantes acabarem “vestindo um personagem” em alguns momentos do jogo, possivelmente em referência à própria Carla Diaz, de quem os dois vêm desconfiando de certas atitudes na casa.

“Ninguém aqui é 100%. Você também faz coisas que não faz lá fora, calcula coisas que não calcularia lá fora. Analisa pessoas, julga pessoas. Coisa que não faria lá fora. Tem pessoas que tentam vestir um personagem de vez em quando”, disse Sarah.

“Normal você vestir um personagem durante um tempo. Você quer ser aquela pessoa”, diz ela, que completa: “Aqui também funciona desse jeito, você quer impressionar o público. Alguns conseguem segurar mais, outros não”, completou a consultora de marketing.

