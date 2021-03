BBB21: No paredão, Arthur chora e dispara: ‘Só tem filho da put*’

Arthur não gostou nem um pouco de ter sido o participante mais votado pela casa do Big Brother Brasil. O brother, que está na berlinda ao lado de Projota e Lumena, desabafou com o rapper após a formação do paredão.

“Só tem filho da put*”, disse Arthur aos prantos. Projota concordou e falou: “Eu te disse que dói quando a gente é votado pela casa”, e Arthur continuou desabafando:

“Ninguém teve a coragem de me dar um abraço”, disse. Em seguida, Carla Diaz, com quem o instrutor de crossfit vive um affair na casa, chegou para apoiá-lo.

Veja também